, 20:09 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 12 марта, в Италии умерли 101 564 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 380 (днем ранее — на 373), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Число подтвержденных носителей выросло на 26 824 (днем ранее — на 25 673). Это самый высокий показатель с начала 2021 года.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 175 807 — более 5% населения страны. В настоящее время заражены 509 317 человек — на 11 967 больше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 1 883 632 человека (за день этот показатель вырос на 56 039), что составляет 3,13% населения Италии.