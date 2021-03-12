Вашингтон, , 20:08 — REGNUM Ошибка многопользовательской игры GTA Online позволяет игрокам «полетать» на реактивной системе залпового огня (РСЗО) Chernobog. Об этом 12 марта сообщил портал Screen Rant.

Пользователь Reddit Siigada опубликовал на форуме видео, в котором он показал, как можно поднять многотонную машину в воздух. Речь, конечно же, идёт не о полноценном полёте, а, скорее, о том, что Chernobog в этом случае является одновременно и катапультой, и снарядом.

Напомним, ранее Take-Two Interactive объявила, что хочет выпустить GTA Online в виде отдельной игры, которая будет стоить меньше, чем копия полноценной GTA V. Издательская компания пояснила, что таким образом она хочет привлечь новую аудиторию.

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