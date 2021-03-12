Киншаса, , 20:08 — REGNUM Вакцинация от коронавируса препаратом производства AstraZeneca в Демократической Республике Конго откладывается, сообщает 12 марта 7sur7.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Это решение минздрав центральноафриканской страны принял на фоне сообщений из европейских государств об опасных побочных эффектах применения вакцины.

Власти ДР Конго решили выждать, пока будут получены результаты анализа партии вакцины, вызвавшей подозрения. Пока официального объявления конголезский минздрав не сделал.

Читайте также: AstraZeneca отреагировала на панику из-за вакцины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания AstraZeneca распространила информацию о том, что анализ данных не выявил связи применения препарата от коронавируса с тромбозом и эмболией.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДРК доставили 1,7 млн доз вакцины