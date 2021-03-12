Бишкек, , 20:06 — REGNUM В Киргизии продолжают стремительно расти цены на автомобильное топливо. Так, за последний месяц розничная стоимость бензина АИ-92 увеличилась сразу на 11,5%, а дизельного топлива — на 7,2%. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете.

В среднем по республике бензин подорожал до 42,6 сома (37 рублей) за литр, а дизтопливо выросло в цене до 40,9 сома (35,4 рубля) за литр.

При этом наиболее дорогой бензин оказался в городах Баткен — 47,1 сома (40,8 рубля), Исфана — 47 сомов (40,7 рубля) и Кербен — 44,4 сома (38,5 рубля).

А самые высокие цены на дизельное топливо также зафиксированы в Баткене — 46,1 сома (40 рублей) и Исфане — 45 сомов (39 рублей), а также в Ноокате — 42,9 сома (37,2 рубля).

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