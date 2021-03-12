Вашингтон, , 21:36 — REGNUM США осудили политику китайских властей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР из-за геноцида исповедующих ислам уйгуров. Об этом 12 марта сообщает Reuters.

Заявление сделал временный поверенный в делах постпредства США при женевском отделении ООН Марк Кассайр во время выступления перед Советом по правам человека ООН.

Точку зрения США поддержал представитель Великобритании в ООН Джулиан Брейтуэйт.

Посол КНР в ООН Чэнь Сюй откатался комментировать обвинения, заявив, что Пекин не поддерживает политизацию темы прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал политику властей Китая в отношении жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района геноцидом. По его словам, китайские политики под руководством Компартии с марта 2017 года, а возможно, и ранее, совершали преступления против человечности в отношении представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне.