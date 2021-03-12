Ростов-на-Дону, , 20:03 — REGNUM В Ростове-на-Дону временно приостановлена работа двух мобильных прививочных пунктов, развёрнутых в торговых центрах. Об этом сообщает горздрав 12 марта.

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«Работа мобильных пунктов вакцинации в ТРЦ «Сокол» и в универмаге «Солнышко» временно приостановлена», — уточняется в сообщении.

Как пояснили в региональном пресс-центре, в мобильных пунктах закончилась вакцина против коронавирусной инфекции. В ближайшее время в Ростовскую область ожидается поставка очередной партии препарата, в связи с чем кабинеты вновь откроются.