Нижний Новгород, , 20:00 — REGNUM Городская дума Нижнего Новгорода предлагает увековечить память великого князя и знаменитого русского полководца Александра Невского, переименовав в его честь Волжскую набережную.

Опрос среди жителей города о возвращении ей исторического названия инициировал комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий городского законодательного собрания.

За переименование Волжской набережной в Александро-Невскую в настоящее время уже проголосовали 70% нижегородцев, принявших участие в опросе, размещенном на официальном сайте городской думы Нижнего Новгорода.