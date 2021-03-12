Курск, , 20:00 — REGNUM В Курске 12 марта в возрасте 68 лет скончался главный врач областной клинической инфекционной больницы имени Н. А. Семашко Александр Чихирин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Александр Чихирин возглавил больницу в 2011 году. До этого с 2003 года он возглавлял комитет здравоохранения Курской области, а до этого 20 лет проработал начальником отдела здравоохранения в Железногорске.

При его участии было введено в эксплуатацию здание больницы им. Н. А. Семашко, построен областной перинатальный центр и началось строительство Курского онкоцентра.