Курск, 12 марта 2021, 20:00 — REGNUM В Курске 12 марта в возрасте 68 лет скончался главный врач областной клинической инфекционной больницы имени Н. А. Семашко Александр Чихирин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Александр Чихирин возглавил больницу в 2011 году. До этого с 2003 года он возглавлял комитет здравоохранения Курской области, а до этого 20 лет проработал начальником отдела здравоохранения в Железногорске.
При его участии было введено в эксплуатацию здание больницы им. Н. А. Семашко, построен областной перинатальный центр и началось строительство Курского онкоцентра.