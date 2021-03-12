Лондон, , 19:59 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 6609 случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 4 248 286 человек. Такие данные приводит 12 марта правительство Соединённого Королевства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости — трансляция»

Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 175 больных COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 125 343.

Днём ранее британские власти сообщали о 6753 случаях заболевания и 181 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.