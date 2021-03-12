Тюмень, , 19:59 — REGNUM В Тюменской области в детдоме зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал 72.ru.

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Детский дом «Северное Сияние», где отмечена вспышка COVID-19, находится на территории Исетского района в посёлке Кировском. Заболели и педагоги, и воспитанники.

«Детский дом переведён на вахтовый метод работы. Работает 25 сотрудников, которые имеют подтверждённые антитела и отрицательный тест ПЦР. Приняты меры по разобщению детей», — сообщили изданию в департаменте образования.

Отмечается, что в детском доме «Северное Сияние» имеется запас дезинфицирующих и моющих средств, медикаментов и продовольствия. В учреждении проживают 36 воспитанников.