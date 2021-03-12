Бишкек, , 19:58 — REGNUM Россия продолжит помогать развивать сферу школьного образования в Киргизии. Об этом стало известно в ходе встречи заместителя министра образования и науки Киргизии Надиры Джусупбековой с первым замминистра просвещения России Дмитрием Глушко, прилетевшим в Бишкек с официальным визитом.

По словам высокопоставленного российского чиновника, речь идет, в том числе, о реализации совместного проекта «Российский учитель за рубежом», в рамках которого будут дополнительно направлены педагоги из России для работы в северных регионах республики.

Он также отметил, что российская сторона готова делиться своим лучшим опытом, в том числе в области организации горячего питания в школах и создания совместной образовательной инфраструктуры.

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В рамках последней Россия планирует помочь Киргизии построить несколько школ, преподавание в которых будет вестись на русском языке.

«У нас с вами впереди много совместной работы. Мы видим, как в Киргизии бережно относятся к русскому языку, как он востребован. Нам важно взаимодействовать в области развития системы профессионального образования, цифровых компетенций, которые необходимы в любом возрасте. Мы будем продолжать вести работу по повышению квалификации преподавателей», — подчеркнул Дмитрий Глушко.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках проекта «Российский учитель за рубежом» в южную столицу Киргизии в 2019 и 2020 годах прибыли 29 педагогов из России, которые преподают в школах города Оша русский язык, литературу, математику, физику и другие школьные предметы.

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