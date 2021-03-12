Бишкек, , 19:56 — REGNUM Президент Садыр Жапаров на встрече с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым предложил создать в Киргизии совместное предприятие по производству лекарств, медоборудования и средств индивидуальной защиты.

Читайте также: Вице-премьер Киргизии: «Деньги потрачены, здравоохранение в упадке»

При этом глава киргизского государства крайне положительно отозвался об активном развитии фармацевтической отрасли в Узбекистане.

Также Жапаров отметил важность проектов по созданию совместных киргизско-узбекских сельскохозяйственных предприятий.

Читайте также: Минэкономики предлагает продлить запрет на вывоз лекарств из Киргизии