Вашингтон, , 19:54 — REGNUM Релиз игры Terraria на облачном игровом потоковом сервисе Google Stadia состоится 18 марта 2021 года. Об этом 12 марта сообщил портал Comicbook.

Таким образом, студии Re-Logic удалось урегулировать конфликт с Google, начавшийся после того, как платформа заблокировала аккаунт её основателя Эндрю Спинкса. Разработчик сообщил, что «после месяца настойчивых действий» и при «огромной поддержке» поклонников ему удалось связаться со службой поддержки IT-гиганта и восстановить доступ к учётной записи.

https://twitter.com/GoogleStadia/status/1369709639101804544

Напомним, релиз «пиксельной» игры Terraria на ПК состоялся 16 мая 2011 года. Впоследствии она была выпущена на множестве платформ, в т.ч. на Nintendo 3DS, устройствах под управлением iOS и Android и т.д.