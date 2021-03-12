Курск, , 19:52 — REGNUM В Курске не будут уничтожать трамваи, а наоборот, будут создавать для них необходимую инфраструктуру с учётом планов развития города. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт по итогам своей поездки в Москву на форум по дорожному строительству, сообщает ИА REGNUM.

«Как я с вами делился уже информацией, последние несколько дней находился в Москве в командировке. И одной из тем, которая была удостоена моего внимания, — это общественный транспорт областного центра. Я встречался в рамках более детального изучения этого вопроса с некоторыми экспертами, специалистами Министерства транспорта Российской Федерации, Высшей школы экономики, своими коллегами, которые занимаются общественным транспортом в Москве. И я лишний раз убедился в правоте своего мнения о необходимости сохранения трамваев в городе Курске.

Поэтому сегодня уже дал поручение комитету по транспорту и дорожному хозяйству Курской области, городу Курску начать проектные работы по реконструкции и ремонту существующей электросети трамвая, рельсового хозяйства, реконструкции и строительства новых депо, причём с учётом перспективного развития жилой застройки областного центра и с учётом нового Генерального плана города Курска», рассказал Старовойт.

Ранее Центр управления регионом Курской области запустил опрос, чтобы узнать мнение курян о том, как должен развиваться городской транпорт.

«Чтобы сохранить трамвай в нынешнем виде, необходимы серьёзные суммы. Это значит, что от других программ по строительству и развитию транспорта и дорог придётся отказаться на несколько лет… Для принятия правильного решения важно мнение курян. Центр управления регионом примет участие в итоговых общественных обсуждениях, где будет представлять мнение пользователей соцсетей по данному вопросу. Позиция ЦУРа будет основана на итогах этого опроса и превалирующей позиции респондентов», — говорилось в сообщении.

В опросе за три дня приняли участие более четырёх тысяч человек

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Курске уже несколько лет продолжалась активная дискуссия о целесообразности развития трамвайной сети. Горожане и общественники отстаивают экологичный электротранспорт, а чиновники указывают на его убыточность и сильный износ. Ситуацию усугубляло бедственное положение «Курскпассажиртранса», имущество которого арестовали в 2018 году.

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