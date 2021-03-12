Киев, , 19:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о радикальном повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщает 12 марта пресс-служба офиса президента.

Источник напоминает, что Рада приняла этот закон во втором чтении и в целом 16 февраля. Согласно документу, штрафы будут увеличены в 3−40 раз в зависимости от вида правонарушения.

Например, за превышение скорости движения более чем на 50 км/ч штраф увеличен с 510 до 1700 грн; за оставление места ДТП — с 255 до 3400 грн с лишением права управления транспортным средством на один-два года или без лишения прав; а за управление транспортным средством лицом, которое было лишено такого права — с 510 до 20 400 грн.

ИА REGNUM напоминает, что при голосовании в Раде во втором чтении и в целом повышение штрафов поддержали 325 народных депутатов при 226 необходимых.