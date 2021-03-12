12 марта 2021 | Время чтения 6 мин

Каринэ Геворгян, , 19:55 — REGNUM Г-жа Зограбян, 9 марта Вы вместе с другими депутатами от парламентской оппозиции прибыли к месту проведения акции протеста на проспекте Баграмяна и заявили: «Мы здесь для того, чтобы не было столкновений между армянами и армянами, и даже ценой нашей жизни мы не допустим столкновения». Каковы Ваши основные опасения на данном этапе политического кризиса в Армении?

Наира Зограбян

Да, нужно сделать всё, чтобы избавить страну от новых потрясений. Сегодня иммунитет Армении более чем когда-либо ослаблен: мы проиграли войну, у нас падающая экономика, когда уже берутся евробонды для выдачи зарплат и пенсий, у нас — проблемы с армией. Для восстановления боеспособности страны необходимо в первую очередь поднять её дух и вместе с этим провести её модернизацию, на что как минимум необходимо потратить три миллиарда долларов. Сейчас у нас есть разочарованное, лишённое надежд общество, которое разделено на противостоящие части, и это очень опасно.

Последнее для меня — большая личная трагедия, и в условиях усугубляющегося общественно-политического кризиса я стараюсь выступать с идеей консолидации.

Николу Пашиняну, к сожалению, удалось расколоть общество, посеять ненависть и вражду. Тем самым он переносит ответственность с себя на армию, бывших руководителей, оппозицию, отчасти на свою команду непрофессиональных управленцев, которые становятся для него «разменной монетой» в политической игре. Он спасает себя, подвергая смертельному риску государственность Армении.

Всё это усугубляется критической ситуацией по внешнему контуру. Есть разные центры, включая западные, которые, с одной стороны, делают всё, чтобы подталкивать Пашиняна к борьбе с «комплексом неудачника», а с другой — не дают ему никаких чётких гарантий помощи для выхода из патовой ситуации. И все эти составляющие обнуляют иммунитет Армении.

Наша политическая задача на сегодняшний день — не допустить столкновений, остановить тенденции, способствующие росту нестабильности в стране. Я понимаю, что сейчас наше общество хочет быстрых решений, и это оправдано. Однако при этом повышается риск повторить сценарий трёхлетней давности, приведший к власти нынешнего премьера. На это мы не имеем права. Уже сейчас оппозиция, системная и несистемная, должна сесть за стол переговоров и обсудить стратегию «прорыва».

Многие эксперты и наблюдатели обращают внимание на то, что оппозиция не консолидирована, и никакая часть её всё ещё не выдвинула положительной повестки. Что предлагает фракция ППА?

Объединённая оппозиция по одному вопросу имеет абсолютный консенсус — это требование отставки Никола Пашиняна. Во фракции идёт полемика относительно дальнейших шагов. Выскажу личное мнение.

Пашинян — популист и демагог, который прекрасно владеет всеми навыками манипуляции обществом. Он старается навязать оппозиции свой сценарий и свою «игру». С этой тактикой бороться нелегко, потому что он любую борьбу сразу переводит с политической площадки на общественную, пользуясь любой возможностью, чтобы дискредитировать представителей оппозиции, а кроме того — не дать им объединиться и создать единую платформу и программу действий.

Тем не менее я надеюсь, что его уход будет осуществлён в рамках легитимного политического поля.

Уверяю вас: наша страна быстро выведет себя из этой пропасти, поскольку есть программы, в которые вовлечены как Армения, так и наши соотечественники из-за рубежа, и мы вместе сможем исправить данную ситуацию. Я имею в виду не мифические «возможности» диаспоры, а конкретный пошаговый план, уже представленный нам на рассмотрение. В соответствии с ним, в Армению готовы приехать и вернуться профессионалы-управленцы из разных стран, в первую очередь из России и ЕС. Это шанс вывести экономику из пике, провести реиндустриализацию в современном формате и остановить депопуляцию с исходом трудовых ресурсов.

Политики из правящей коалиции «Мой шаг» прямо и косвенно указывают на то, что в случае отставки Никола Пашиняна новые власти откажутся от обязательств Армении по Соглашению от 9 ноября. Ваш комментарий?

Во время моих последних встреч в Москве некоторые коллеги также передали мне, что партийцы из «Моего шага» говорят о том, что если к власти придёт оппозиция, то будет отменено подписанное соглашение и новая война неизбежна. Видимо, никаких иных аргументов в диалоге с Москвой, кроме лживых попыток оклеветать оппозицию, у них не осталось. Кстати, обращу ваше внимание на то, что здесь, в Ереване, команда премьера не гнушается и тем, чтобы использовать для «устрашения» Москвы факельные шествия немногочисленных в реальности радикальных националистов с их антироссийскими лозунгами. Картинка печально напоминает некоторые аспекты развития кризиса на Украине с соответствующей атрибутикой.

Также в ходе моих московских встреч были обсуждены вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики двух стран. Уверяю вас, что мы сделаем всё, чтобы не допустить новой войны. Что касается соглашения, то оно уже подписано. Его реализация командой Пашиняна сопровождается «вбросами», дискредитирующими ту помощь, которую нам и армянам Арцаха оказывает Российская Федерация. При этом в переговорах с Западом представителей оппозиции и меня лично они пытаются выставить «агентами Кремля».

Мы будем обсуждать каждый шаг с Россией, потому что она — наш стратегический партнер и единственный настоящий гарант безопасности. Мы видим, что периодически возникают проблемы с приграничными районами Армении вблизи Тавуша и Вайоц Дзора. Особую тревогу вызывают снайперские обстрелы территории Армении вблизи юго-восточных границ и проблема возвращения пленных.

Это — жизненные проблемы для государственности Армении, и мы должны в ежедневном режиме обсуждать это с Россией. Только так мы сможем не допустить, чтобы Азербайджан и Турция трактовали и реализовывали это соглашение по своему усмотрению. Я имею в виду заявления Алиева и Эрдогана относительно «Зангезурского коридора». Тем самым они демонстрируют Западу свои возможности игнорировать позицию Москвы.

В одном из последних интервью Вы заявили, что отставка военачальника — важный вопрос, но не решающий. Решающим остается уход премьер-министра, поскольку «на кону» государственность Армении. Поясните, пожалуйста, Ваши слова.

Очевидно, что команда Пашиняна поставила задачу изменить геополитическую ориентацию Армении и изменить ситуацию для максимального стратегического сближения с антироссийскими силами на Западе. Школа Сороса — в действии. Её птенцы пришли к власти три года назад. Под прицел были взяты все основы традиционной идентичности: Армянская Апостольская церковь, армия, армянская литература и история, а также традиционная семья. К сожалению, им многое удалось.

Этот успех вдохновляет в России сторонников Алексея Навального, а на деле приводит к ослаблению национального иммунитета.

И если кто-то наивно полагает, что заявление Никола Пашиняна о десяти процентах эффективности российских «Искандеров» это «ляп» некомпетентного человека, я вас разочарую: это было чётко продуманное заявление и крик SOS в сторону Запада. Это было сделано преднамеренно, чтобы показать готовность испортить отношения с Россией и отдалиться от неё. В его окружении популярна мантра, ставшая идефикс на Украине: «Россия распадётся завтра-послезавтра».

Напомню, что Никол Пашинян — тот деятель, который предложил парламенту Армении проект выхода из ЕАЭС. Он был и остаётся приверженцем этих взглядов. Вступив в должность премьер-министра, он не изменил им, а лишь сменил риторику.