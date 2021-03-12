Москва, , 19:27 — REGNUM Экс-вратарь футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Вячеслав Малафеев отреагировал на падение России на 8 место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Российские клубы не слишком радуют ни болельщиков, ни специалистов результатами в еврокубках. Понятно, что падение в рейтинге УЕФА — ожидаемо. … Учитывая определённую и не очень хорошую тенденцию, РФ будет и дальше терять позиции…, чтобы набирать эти очки в еврокубках», — передает слова Малафеева «Спорт-Экспресс».

Также, по его словам, о падении уровня российского футбола в целом можно будет говорить после регулярных провалов нацсборной. По его мнению, ситуация не является критичной, и всё ещё может исправиться — в лучшую сторону.

Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА.