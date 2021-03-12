Киев, , 19:24 — REGNUM Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту государственной измены из-за подготовки, подписания и ратификации т.н. «харьковских соглашений» с Россией в 2010 году, когда президентом страны был Виктор Янукович.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ вечером 12 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, СБУ начала досудебное расследование обстоятельств подготовки и подписания 21 апреля 2010 года «харьковских соглашений», а также соблюдения регламента и процедур при их утверждения народными депутатами Верховной рады.

Уголовное производство спецслужбой открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти.

СБУ подозревает, что подписание этого документа в итоге привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб России, причастных в итоге «к аннексии территории Крыма».

ИА REGNUM напоминает, что накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил СБУ изучить обстоятельства голосования в 2010 году депутатов Верховной рады за т.н. «Харьковские соглашения» с Россией, когда Украина получала скидку на российский газ в обмен на продолжение базирования ЧФ РФ в Крыму.

«Если СБУ сочтет необходимым, он должен возбудить дела по госизмене в отношении соответствующих лиц… Там очень много интересных персонажей, которые на сегодняшний день продолжают находиться в украинской политике», — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.