Москва, 12 марта 2021, 19:20 — REGNUM Подведены итоги дистанционного этапа «Конкурса политологов». Всего онлайн-тестирование завершили почти полторы тысячи участников. Организатором конкурса выступает АНО «Экспертный институт социальных исследований» (АНО ЭИСИ) при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».
Исключительно высокие результаты, набрав более 600 Т-баллов, показал 21 участник — все они, согласно правилам конкурса, могут считаться успешно завершившими дистанционный этап вне зависимости от полученной оценки презентации проекта. Т-баллы — это шкала измерения, в которой минимальное значение — 200, максимальное — 800. Аналогичными методиками пользуются самые известные системы тестирования мире — включая TOEFL, GMAT, SAT. Данная шкала позволяет более дифференцированно различать успешных и неуспешных участников.
Непосредственно оценивали презентацию каждого участника два эксперта из числа профессиональных политтехнологов.
Окончательное же решение о допуске конкурсантов в следующий этап принималось коллегиально — на заседании Экспертного совета конкурса.
Полуфинал «Конкурса политологов» пройдет в апреле в Москве. На той же площадке состоится и финал конкурса.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Конкурс политологов» стартовал 12 января, принять участие в нем могли граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, имеющие опыт работы в соответствии с выбранной областью экспертизы. На всех этапах конкурса его участники будут оцениваться на предмет обладания общими для двух треков компетенциями и специализированными навыками.
Победители конкурса получат персонального наставника и право на участие в образовательной программе и стажировке.