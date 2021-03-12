Нур-Султан, , 19:16 — REGNUM Хоккейный клуб «Металлург» (Магнитогорск) на выезде одержал победу над «Барысом» (Казахстан) в шестом матче серии ¼ финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Нур-Султане завершилась — 5:3. Об этом 12 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У победителей шайбами отметились Деннис Расмуссен, Семен Кошелев, Тейлор Бек, Сергей Плотников, Сергей Мозякин. У хозяев — Никита Михайлис, Линус Виделль, Кирилл Панюков.

Таким образом, «Металлург» выиграл серию (4−2) и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ.