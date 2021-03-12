Вашингтон, , 19:15 — REGNUM На Kickstarter стартовал сбор предзаказов на настольную игру, созданную на основе популярной космической компьютерной стратегии Stellaris. Информация была опубликована 12 марта на сайте краудфандинговой платформы.

Набор называется Stellaris: Infinite Legacy. На момент написания этой новости инициаторам кампании уже удалось собрать более $1,4 млн, средства перечислили более 8,2 тыс. человек. В течение трёх дней желающие могут получить версию игры Early Bird Deluxe Edition.

Представитель российской группы компаний «Лавка Игр» сказал в сети, что пока он не может дать ответ на вопрос о возможном издании игры. При этом он отметил, что компания уже обращалась к издателю.

Напомним, Stellaris представляет собой космическую 4X-стратегию (4X означает четыре этапа: изучение, расширение, эксплуатация и уничтожение). Её разработкой занимается студия Paradox, релиз оригинальной игры состоялся 9 мая 2016 года.