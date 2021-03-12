Киншаса, 12 марта, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Число заражённых с начала года вирусом Эболы в Демократической Республике Конго и Гвинее достигло 30, сообщает портал Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний.

USAID U.S. Agency for International Development

Уточняется, что 14 случаев среди указанных — летальные. В Гвинее число заболевших достигло 18, девять из них скончались. В ДР Конго число заболевших достигло 12 с пятью летальными исходами.

Читайте также:В Гвинее началась вакцинация от лихорадки Эбола

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году в Гвинее (в январе) и ДР Конго (в феврале) произошла вспышка Эболы. 28 января скончался первый с начала этой вспышки пациент с Эболой — житель Гвинеи.