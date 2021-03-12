Санкт-Петербург, , 19:11 — REGNUM В Петербурге продолжается медленное снижение второй волны коронавируса, однако темпы этого процесса низкие, и сегодняшний уровень заболеваемости значительно выше того, что был в августе 2020 года, при снижении первой волны.

Вакцинация пожилого человека от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Вероятность нового подъема остается высокой. Для создания коллективного иммунного барьера на пути распространения вируса необходимо более активное участие жителей Петербурга в прививочной кампании, особенно это касается молодых людей (от 18 до 35 лет)», — говорится в опубликованных 12 марта материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19.

Специалисты подчеркивают, что после введения более 485 500 доз вакцины в Петербурге не зафиксировали ни одного случая тяжелых реакций и осложнений.

За весь период в Петербурге вакцинирован 299 771 человек. Из них 185 827 человек полностью закончили цикл вакцинации. Неизрасходованный остаток вакцины в поликлиниках на сегодня составляет 48 771 комплект.

По данным Межведомственного совета, в Петербурге развернуто 6756 коек для больных с COVID-19 и пневмониями. Из них свободны 1845 коек (27,3%). Доля тяжелых больных в стационарах Петербурга составляет 26%. На ИВЛ находятся 215 пациентов.

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