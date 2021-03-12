Тамбов, , 19:09 — REGNUM Тамбовщина заняла 55-е место в рейтинге регионов по уровню коррупции. Это следует из исследования, проведённого Генеральной прокуратурой России, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Здание администрации Тамбовской области Tambov.gov.ru

В рейтинге, размещенном на официальном сайте федерального надзорного ведомства, Тамбовская область по количеству зарегистрированных преступлений коррупционной направленности (дача взятки, получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями) находится на 55-м месте из 85 регионов. По количеству фактов получения взяток Тамбовская область расположилась на 74-м месте.

Тамбовские власти напоминают, что глава администрации региона Александр Никитин практически сразу после вступления в должность в 2015 году выступил инициатором создания комиссии по координации работы по противодействию коррупции, основная задача которой — профилактика возможных коррупционных проявлений. Он возглавил вновь созданную структуру, чем подчеркнул важность её работы. На заседаниях вырабатываются правила, призванные не допустить возможные нарушения.

«Координация работы по противодействию коррупции является важным инструментом реализации государственной политики в этой сфере. Эффективное взаимодействие администрации области, исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления, а также обеспечение согласованных действий с территориальными органами федеральных государственных органов приводит к прогнозируемому результату, а именно — к низкому уровню преступлений», — считает Александр Никитин.