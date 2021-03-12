Тамбов, 12 марта 2021, 19:09 — REGNUM Тамбовщина заняла 55-е место в рейтинге регионов по уровню коррупции. Это следует из исследования, проведённого Генеральной прокуратурой России, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
В рейтинге, размещенном на официальном сайте федерального надзорного ведомства, Тамбовская область по количеству зарегистрированных преступлений коррупционной направленности (дача взятки, получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями) находится на 55-м месте из 85 регионов. По количеству фактов получения взяток Тамбовская область расположилась на 74-м месте.
Тамбовские власти напоминают, что глава администрации региона Александр Никитин практически сразу после вступления в должность в 2015 году выступил инициатором создания комиссии по координации работы по противодействию коррупции, основная задача которой — профилактика возможных коррупционных проявлений. Он возглавил вновь созданную структуру, чем подчеркнул важность её работы. На заседаниях вырабатываются правила, призванные не допустить возможные нарушения.