Москва, , 19:08 — REGNUM Подведены итоги третьего сезона конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0», который реализует президентская платформа «Россия — страна возможностей» и Общероссийский народный фронт. 589 студентов из 59 регионов страны стали его победителями. Все они теперь получат приглашения на практики и стажировки в ведущие компании страны.

Участников церемонии поприветствовала заместитель Министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина. Она отметила, что Министерство образования и науки РФ с самого начала поддерживает проект «Профстажировки 2.0».

«Сама механика проекта уникальна не только для российской, но и для мировой практики. На платформе профстажировки. рф в виде кейсов собраны 4,5 тысячи актуальных задач работодателей. Решая их, студенты не только получают уникальную фактуру для своих курсовых и дипломных работ, но и используют знания и навыки, приобретенные в вузе, в реальной жизни. Такой подход полностью соответствует концепции практико-ориентированного образования», — отметила Елена Дружинина.

Основные результаты третьего сезона представил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров.

«В рамках третьего сезона 5992 студента подали заявки на кейсы и после одобрения работодателями получили возможность написать по ним свои дипломные и курсовые работы. Победителями стали 589 человек из 59 регионов страны. Их решения были признаны самыми актуальными и готовыми к реализации. Теперь ребята получат приглашения на стажировки и практики от167 компаний-партнеров нашего проекта», —отметил Алексей Комиссаров.

Он добавил, что с 1 сентября, когда стартовал сезон, «на платформе проекта зарегистрировались свыше 37 000 студентов». «Они получили доступ к базе эксклюзивных кейсов партнеров-работодателей и впервые — к кейсам-спецпроектам. К примеру, прямо сейчас 12 победителей нашего спецпроекта «Молодежная смена», реализуемого совместно с Минстроем России, проходят стажировки в ведомстве».

В числе лидеров по количеству победителей третьего сезона — Алтайский край, Оренбургская и Брянская области, Краснодарский край, Тюменская область и Республика Чувашия. Среди партнеров-работодателей по числу победителей лидируют ОАО «РЖД», «Сахалин Энерджи», Правительство Ульяновской области и АО «Группа «Кремний Эл».

За три сезона проекта на платформе профстажировки. рф зарегистрировались свыше 146 000 студентов. Почти 15 000 студентов решали кейсы партнеров-работодателей проекта.

«Возможность пройти практику или стажировку и попасть в кадровый резерв за три сезона получил 1731 студент. По итогам первых двух сезонов у нас появилось множество историй успеха, когда стажировка завершилась трудоустройством. Сегодня наши победители работают в таких крупнейших организациях страны, как «Роскосмос», «ДОМ.РФ», «Россети», «Почта России», «Магнит» и многих других. Такие перспективы открываются и перед победителями третьего сезона проекта, а некоторые уже проходят свои стажировки. Кстати, у нас есть 3 студента, которые побеждали во всех трех сезонах проекта, и еще 46 — в двух», — добавил Алексей Комиссаров.

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин рассказал о планах по развитию проекта в рамках уже стартовавшего четвертого сезона, отметив, что серьезный акцент будет сделан на волонтерство.

«Во-первых, мы создаем крупнейшее сообщество «Волонтеры карьеры», которое будет представлять собой сеть студенческих клубов профессионального развития, активно привлекая к их работе добровольцев. Также мы запускаем проект «Волонтерство как стажировка» для развития института профессиональных стажировок в некоммерческом секторе. НКО, на наш взгляд, должны стать привлекательным местом будущей работы успешных студентов, ведь волонтерский проект — лучший способ приобретения необходимых компетенций. Еще один планируемый к запуску спецпроект — «Смена: Наука и образование». Он посвящен прохождению стажировок в Минобрнауки России и РОИВ для будущих управленцев в сфере науки и образования», — сказал Илья Семин.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров подчеркнул, что поддержка молодых талантливых людей — безусловный приоритет ведомства.

«Мы проводим с ними встречи в регионах, обсуждая проекты развития городских пространств, создаем нормативные условия для их активного участия в жизни региона, Минстрой выступает партнером молодежных конкурсов и форумов. В каждом субъекте мы стараемся помочь им наладить контакт с представителями органов власти на местах. Проект «Профстажировки 2.0» — яркий пример того, как много желания и мотивации у наших студентов заниматься реальной практикой уже на этапе обучения. Это здорово! Мы готовы продолжать сотрудничество и поддерживать финалистов», — отметил Максим Егоров.

«Россети» принимают активное участие в проектах платформы «Россия — страна возможностей», направленных на развитие кадрового потенциала. Это помогает компании в поиске перспективных специалистов, которые заинтересованы в росте и готовы стать частью команды. «Профстажировки 2.0» — проект, который четко соотносится с политикой «Россетей» в части практико-ориентированной подготовки молодежи», — отметила заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Михайлик.

Руководитель корпоративного университета АО «Почта России» Юлия Чередникова рассказала, что «Почта России» участвует в проекте «Профстажировки 2.0» с 2019 года.

«Мы видим растущий интерес со стороны студентов, участвующих в проекте, к тому, чем живет бизнес и какие перед ним стоят задачи. Реализация таких проектов, как «Профстажировки 2.0», помогает студентам познакомиться с нестандартными кейсами, с которыми сталкивается бизнес в реальных условиях, попробовать свои силы в их решении и раскрыть свой потенциал», — рассказала Юлия Чередникова.

Станислав Сугак. «Мы рады сотрудничать с проектом. Эта уникальная платформа помогает привлечь к решению самых разных кейсов РЖД сотни студентов. Направления задач очень разные — от логистики и строительства до HR и экологии. За 3 года сотрудничества благодаря платформе более 350 студентов направили заявки на решение кейсов РЖД» , — отметил начальник Центра внутренних коммуникаций и бренда работодателя ОАО «РЖД»

«Развитие кадрового потенциала приоритетно для нашей компании. Проект «Профстажировки 2.0» открывает перед его участниками новые возможности, помогает им получать уникальные знания и опыт на тематических лекциях, семинарах и в ходе специально разработанной нами онлайн-стажировки, а также принимать участие в отборе в программу молодых специалистов или на прохождение студенческой практики в компании. Мы рады быть частью проекта и намерены продолжать сотрудничество», — отметил начальник отдела обеспечения персоналом «Сахалин Энерджи» Сергей Коровин.

Руководитель направления «Предотвращение проблем» дирекции по техническому развитию и качеству дивизиона «Северсталь Российская сталь» (компания «Северсталь) Алексей Кирпиков отметил, что компания «Северсталь» рассматривает мобильные приложения как новый сервис для наших клиентов, поэтому кейс Максима Блинова является актуальным, а предлагаемое решение — интересным для проработки.

«Мы планируем пригласить победителя конкурса на продолжение стажировки и надеемся, что его компетенции и мотивация внесут весомый вклад в создание мобильных приложений, которые помогут нам еще лучше и эффективнее выстроить работу для достижения целей клиентов «Северстали». По моему мнению, конкурс «Профстажировки 2.0» — отличный способ для молодежи проявить себя, а крупным компаниям нашей страны найти грамотных, мотивированных и талантливых специалистов», — отметил Алексей Кирпиков.

Напомним, что по итогам первого сезона конкурса студенческих работ «Профстажировки 2.0» победителями стали 505 студентов, а второго — 636. Всего на платформе проекта размещено 4849 кейсов от 1435 работодателей. Проект «Профстажировки 2.0» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четвертый сезон конкурса стартовал 1 февраля 2021 года. Выбрать на платформе профстажировки. рф подходящий кейс, и подать на него заявку можно до 30 апреля.