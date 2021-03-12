Москва, 12 марта, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Российский посол в ЦАР Владимир Титоренко уверен, что боевикам СРС следует сдаться законным властям. Об этом российский дипломат заявил в интервью для РИА Новости, которое было опубликовано на сайте посольства. Правительственная армия (FACA) при поддержке российских инструкторов, которых в СМИ называют «ЧВК Вагнера», успешно освобождает города страны от боевиков, пишет «Русская Планета».

Центр военно-политических исследований МГИМО Владимир Титоренко

Титоренко сообщил, что в последнее время наблюдается серьезный перелом в пользу национальной армии, которая за два месяца освободила несколько десятков городов от радикалов «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). В декабре боевики предприняли попытку осуществить военный переворот, когда комиссия не зарегистрировала в качестве кандидата на пост главы государства бывшего президента страны Франсуа Бозизе.

Титоренко отметил, что при содействии российских инструкторов, миротворцев ООН и руандийских военнослужащих удалось подавить мятеж и вынудить боевиков бежать. У боевиков два выбора: сложить оружие и отдать в руки правосудия своих главарей, либо быть уничтоженными, уверен Титоренко.

«И окончательное поражение мятежников и иностранных наемников неизбежно. Это лишь вопрос времени, причём очень скорого. За это выступает всё мировое сообщество, желающее установление мира и стабильности в ЦАР после долгих лет конфликтов», — уверен Титоренко.

Он отметил, что российские инструкторы из Содружества офицеров за международную безопасность действуют в ЦАР открыто и согласовывают свои действия с миротворцами ООН. Поэтому все спекуляции в СМИ на эту тему являются недопустимыми.