Киев, 12 марта, 2021, 19:05 — ИА Регнум. На Украине завершается предварительная работа по принятию закона о местных референдумах, сообщает 12 марта информационное управление аппарата Верховной рады.

Пресс-служба МВД Украины

Согласно источнику, что под председательством первого заместителя главы Рады Руслана Стефанчука состоялось заседание рабочей группы по разработке законов о народовластии, на которой обсуждался этот документ.

«Стефанчук поручил членам рабочей группы до следующей недели подготовить сводный текст законопроекта, после этого текст законопроекта будет опубликован для общественного обсуждения в течение нескольких недель и его дальнейшей доработки по результатам общественного обсуждения», — сказано в сообщении.

Предполагается, что после того, как будет наработан окончательный текст законопроекта, члены рабочей группы посетят регионы Украины для презентации основных его положений представителям местных органов власти.

В сообщении также указано, что законопроект будет направлен в Венецианскую комиссию для получения заключения.

ИА REGNUM напоминает, что 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости принять закон о местных референдумах. По мнению президента, такой шаг усилит влияние общин на деятельность местной власти и принятие ключевых решений именно на местах.

Ранее в 2021 году Верховная рада приняла закон о всеукраинском референдуме.