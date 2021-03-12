Подгорица, , 19:04 — REGNUM Посольство России в Черногории приостанавливает оказание консульских услуг с 15 по 28 марта 2021 года из-за осложнения эпидемиологической обстановки, говорится в сообщении посольства на сайте.

«В связи с осложнением в феврале — марте 2021 г. санитарно-эпидемиологической ситуации в Черногории, а также принятием черногорскими властями дополнительных ограничительных мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также в целях обеспечения безопасности находящихся в Черногории граждан Российской Федерации посольством приостанавливается с 15 по 28 марта 2021 г. предоставление консульских услуг (действий)», — говорится в сообщении.

Консульский прием в указанный период по системе предварительной электронной записи осуществляться не будет.