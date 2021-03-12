Салехард, , 19:03 — REGNUM На Ямале вынесен приговор в отношении 40-летнего жителя Ноябрьска, изнасиловавшего малолетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Установлено, что осуждённый заманил ребёнка через социальную сеть, склонил к личным встречам и интимным контактам. Также он использовал девочку для изготовления порно.

Обвиняемый пытался скрыться. уехав из региона. В итоге, он был задержан и доставлен в Ноябрьск. Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.