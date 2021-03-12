Вашингтон, , 19:11 — REGNUM Президент САШ Джо Байден принял участие 12 марта в виртуальной встрече, посвященной четырехстороннему диалогу по безопасности (Quad) между Австралией, Индией, Японией и США. В ходе беседы Байден сделал заявление о важности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона для всех четырех стран. Об этом сообщает NBC.

«Открытый и свободный Индо-Тихоокеанский регион крайне важен для будущего каждой из наших стран. США полны решимости сотрудничать со всеми нашими союзниками в регионе для достижения этой цели», — сообщил Байден во время конференции.

Отмечается, что во время встречи страны «честно и открыто обсуждали роль Китая на мировой арене», в частности, те «преграды в Индо-Тихоокеанском регионе», которые Пекин создает для свободной и открытой торговли.

Ранее 12 марта в Белом доме сообщили, что первый саммит лидеров Quad крайне важен для Соединённых Штатов. Участники саммита обсудили проблемы пандемии коронавируса, вопросы сотрудничества и экономического роста.