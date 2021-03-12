Москва, , 19:01 — REGNUM Российский теннисист, олимпийский чемпион-2000 Евгений Кафельников прокомментировал заявления волейболиста Алексея Спиридонова, который обвинил его в играх на ставках против самого себя. Об этом 12 марта сообщает Sport24.

По словам Кафельникова, обвинения являются необоснованными, и к Спиридонову будет подан иск в суд.

«Я терпел многое от него, но это уже изрядный перебор… Больше я этого терпеть не буду, подам в суд, пусть ответит за клевету», — отметил Кафельников.

Спиридонов в составе сборной РФ по волейболу стал чемпионом Европы-2013. С июля 2020 г. выступает за клуб «Аль-Ахли» (Катар).