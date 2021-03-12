Белград, , 18:59 — REGNUM В Сербии объявлен двухдневный локдаун на предстоящие выходные, 13 и 14 марта, из-за ухудшающейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Решение об этом принято кризисным штабом при правительстве республики.

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Как сообщает пресс-служба правительства Сербии, в ближайшие два дня в стране будут закрыты все объекты торговли за исключением продовольственных магазинов, аптек и автозаправочных станций. В выходные также не будут работать кафе, рестораны и развлекательные заведения, а все запланированные массовые мероприятия отменены.

Сообщается также, что все учащиеся средних школ на следующей неделе продолжат обучаться в удалённом режиме.

По данным правительства, в Сербии активно продолжается вакцинация населения от коронавируса. Первую дозу прививки получили уже почти два миллиона человек, что составляет более четверти населения страны. Вакцинация осуществляется препаратами «Спутник V», Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Sinopharm на выбор.