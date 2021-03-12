Санкт-Петербург, , 18:59 — REGNUM Органы СКР по Ленинградской области завершили расследования уголовного дела в отношении руководителей сети частных реабилитационных центров. Под видом предоставления услуг по медицинской реабилитации обвиняемые совершили похищение человека и незаконное лишение свободы других граждан

По версии следствия, злоумышленники навязывали услуги по якобы медицинской реабилитации лицам, страдающим алкогольной, наркотической и иными зависимостями.

Людей помещали в частные домовладения на территории Ленинградской области, где явно нарушались санитарные нормы и правила общежития.

В так называемых реабилитационных центрах содержалось более 50 человек из разных регионов России, в том числе, женщины и несовершеннолетние.

«Там их незаконно удерживали, скрывая от родных необходимость длительности содержания и фактически вводя их в заблуждение, взимая плату за якобы оказанные услуги в размере от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. Кроме того, одного из граждан перемещали против его воли из одного цента в другой», — уточнили в СУ СКР по Ленобласти.

Несколько удерживаемых граждан смогли сообщить в следственные органы о том, что их незаконно удерживают на протяжении нескольких месяцев, после чего в сентябре 2019 года начались задержания и обыски, а удерживаемых освободили.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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