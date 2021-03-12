Москва, , 18:57 — REGNUM В пятницу, 12 марта на площадке Общественной палаты состоялся круглый стол «Вынужденное замедление — выводы для всех», посвященный мерам, принятым Роскомнадзором в отношении Twitter. Поводом для ограничения скорости работы социальной сети стало регулярное неисполнение законов Российской Федерации в части борьбы с деструктивным контентом. В работе круглого стола приняли участие представитель Роскомнадзора, члены Общественной палаты и отраслевые эксперты. Участники обсудили эффективность применения диверсифицированных мер воздействия на нарушителей и возможность введения в арсенал регулятора новых механизмов влияния на недобросовестные онлайн-платформы.

Как подчеркнул руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов, модерировавший встречу, замедление трафика Twitter стало ожидаемым и абсолютно законным решением российского ведомства. Он уточнил, что на площадке в настоящий момент содержится более 3 тысяч сообщений, содержащих информацию о распространении и использовании наркотических средств и побуждающую несовершеннолетних к суицидальным действиям.

Эту позицию поддержал Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов, отметивший, что Роскомнадзор неоднократно предупреждал Twitter о необходимости удаления незаконного контента и возможных санкциях за неисполнение этого требования. Он также напомнил, что ограничение трафика касается распространения социальной сетью видео и фотоматериалов, и выразил надежду, что Twitter устранит нарушения и вернется к работе в правовом поле РФ.

«Замедление трафика приводит к репутационным и финансовым потерям ИТ-гиганта. Если пользователю становится неудобен Twitter, он перестаем им пользоваться. Теряя аудиторию, Twitter будет нести экономические потери, и он, наверное, об этом все-таки задумается», — заключил он.

В свою очередь, начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев заявил о том, что регулятор готов взаимодействовать с онлайн-платформой, однако это стремление не поддерживает сама администраций соцсети. Он также поставил под сомнение позицию Twitter в отношении сложившейся ситуации:

«У нас вызывает вопросы, что сервис называет призывы к суициду, наркотики и порнографию «общественной дискуссией». Мы готовы к диалогу, знаем всем ответственных лиц Twitter, а они знают нас. Но наши неоднократные попытки выйти на контакт, объяснить, что необходимо выполнять требования законодательства, и все наши претензии остаются без ответа», ­­ — заключил представитель ведомства.

Как отметил Заместитель руководителя аналитической службы АНО «Диалог» Тимофей Ви, трудности во взаимодействии с Twitter существуют не только у Роскомнадзора: «Наш опыт работы с коронавирусными фейками показывает, что российские соцсети идут навстречу и удаляют подобные запрещенные и опасные материалы. И даже такие неповоротливые западные ИТ-гиганты вроде Facebook и Instagram не сразу, но ограничивали распространение фейков про ковид. А Twitter сделал это ровно ноль раз».

Тимофей Ви также сообщил о большом интересе иностранных СМИ к ситуации с Twitter в России. По его словам, за рубежом регуляторы также часто сталкиваются с тем, что сервис «выкручивает руки властям», полностью игнорируя их штрафы и предписания.

«Мы первые не только в России, но и, скорее всего, в мире, кто эту историю с замедлением применяет. И если другие страны введут подобные санкции против сервисов, которые в нигилистическом ключе позволяют себе игнорировать требования законодательства, Twitter и другие сервисы будут вынуждены с этим считаться», — подчеркнул эксперт.

Член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также приветствовала решение Роскомнадзора в отношении Twitter, отметив, что регулятор наконец перешел от угроз к реальным техническим мерам. Она также сообщила, что онлайн-платформой были заблокированы активисты Лиги безопасного интернета, принимавшие участие в маркировке запрещенных материалов.

Кроме того, Екатерина Мизулина заявила о необходимости создания официальных представительств иностранных ИТ-компаний на территории Российской Федерации: «При направлении законных требований они попадают к ненадлежащему получателю, и в результате ничего не предпринимается. Президент уже поручил проработать вопрос о необходимости открытия офисов компаний на территории РФ. Безусловно, они должны работать в том же правовом поле, платить те же налоги, как и российские соцсети. Мы считаем, что, возможно, стоит пополнить полномочия РКН — например, останавливать транзакции с карт российских пользователей в адрес этих платформ. Если, конечно, их цель здесь экономическая, а не политическая, о чем заставляет задуматься заявление Twitter касательно замедления».

Как отметил исполнительный директор Ассоциация коммуникационных агентств России Валентин Смоляков, ситуация с замедлением сервиса и вероятностью его блокировки является достаточно серьезной угрозой для самого Twitter, как для рекламной платформы.

«Мы уже видели иностранный опыт, когда из-за размещения опасного и некачественного контента рядом с рекламой рекламодатели отказывались сотрудничать с сервисами (с тем же YouTube), пока они не удалят подобную информацию. Я думаю, что в России Twitter тоже может столкнуться с претензиями со стороны российских рекламодателей», ­ — сообщил он.

По информации, озвученной депутатом Государственной Думы Антоном Горелкиным, Twitter зарабатывает в России порядка 3−4 миллиардов рублей в год. По мнению парламентария, запрет на рекламную деятельность на территории РФ мог бы стать действенной мерой для компаний, нарушающих российское законодательство.

Также депутат отметил возможность применения к нарушителям повышенных штрафных санкций.

«Я считаю, что перспективен механизм оборотных штрафов, и законодательная база для этого уже создана. Но от какого оборота считать? Доходы на российском рынке зарубежные интернет-площадки не показывают, поэтому стоит, наверное, брать от глобального дохода, и тогда штрафы будут сопоставимы с теми, что применяются в ЕС. У нас нет стремления и намерения заблокировать или как-то ущемлять в правах иностранные платформы. Но мы хотим создать единые правила и механизмы для всех российских и иностранных компаний», ­ — подчеркнул он.

С заявлением Антона Горелкина согласились член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов, директор РОЦИТ Сергей Гребенников и другие участники круглого стола, также заявившие, что в немедленной блокировке нарушителей нет необходимости, однако существует острая потребность в построении эффективного диалога, который может быть выстроен только при создании в России официальных представительств иностранных ИТ-компаний.

В свою очередь, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков призвал Twitter перенести в Россию службу модерации.