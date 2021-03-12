Донецк, 12 марта, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Огневая точка батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на линии соприкосновения с ДНР подавлена силами Народной милиции республики, сообщили 12 марта в донецком оборонном ведомстве.

СВ ДНР Бойцы ВС ДНР

В НМ ДНР сообщили, что подавили ту огневую точку, из которой был обстрелян район села Новоласпа (ДНР). «Адекватным ответным огнём активность противника была подавлена, — сообщили в оборонном ведомстве. — Потери врага уточняются».

Как сообщало ИА REGNUM, район Новоласпы украинские боевики ранее обстреляли из гранатомётов и стрелкового оружия. Всего с начала суток 12 марта ВСУ пять раз атаковали территорию ДНР: в ходе одного из обстрелов погиб донецкий военнослужащий.