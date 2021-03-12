Москва, , 18:54 — REGNUM Подать в суд на организаторов скандальной выставки Body Worlds («Мир тела»), на которой демонстрируются мёртвые человеческие тела, можно, если посещение экспозиции вызовет негативную психологическую реакцию. Об этом ИА REGNUM сообщила адвокат московской коллегии «Рубасская и партнеры» Софья Рубасская.

«С юридической точки зрения, к выставке могли бы возникнуть следующие вопросы. Во-первых, интересен возрастной ценз выставки: все же ценз 12+, который обозначен сейчас, является слишком маленьким по мнению многих общественников. Но то, что у Минкультуры РФ вопросов к возрастному цензу не возникло, свидетельствует о том, что признаков наличия вредной для младших возрастных групп информации обнаружено не было. Во-вторых, выставка может рассматриваться как глумление над телами умерших. За это в РФ предусмотрена уголовная ответственность по статье 244 УК РФ. Но следует помнить, что в тех случаях, когда умерший завещал свое тело для опытов, экспериментов или музеев, уголовная ответственность не наступает за отсутствием состава преступления. У организаторов выставки есть все необходимые документы, свидетельствующие о праве использования тел умерших. Соответственно, возбудить уголовное дело невозможно. В-третьих, единственным обоснованным с правовой точки зрения требованием к выставке может быть ограничение распространения информации о ней или фотографий с выставки в средствах масс-медиа и на сайтах, а также в социальных сетях. Для этого потребуется проставить возрастные ограничения. Однако стоит отметить, что если на кого-то из детей, посетивших мероприятие, данная выставка окажет негативное в психологическом плане воздействие, то можно будет обратиться к эксперту и подать исковое заявление в суд, приложив заключение эксперта, свидетельствующее о негативном влиянии выставки на ребенка», — сказала Рубасская.

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