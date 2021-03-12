Варшава, , 18:51 — REGNUM В Люблине в начале июня 2021 года пройдут отборочные соревнования среди польских студентов для участия в престижном международном конкурсе Worldskills. Его планируется провести в китайском Шанхае в 2022 году. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 12 марта министр образования Польши Пшемыслав Чарнек во время пресс-конференции.

В данном конкурсе ежегодно с 2018 года принимают участие студенты информационных и смежных с ними специальностей со всего мира. Он посвящен выявлению наиболее перспективных молодых специалистов в сфере так называемых профессий будущего — специалистов в области искусственного интеллекта, роботостроения, высоких технологий.

«В начале июня мы проведем отборочный тур среди лучших студентов. Его будет необходимо пройти для участия в Олимпиаде, в которой принимают участие страны всего мира, потому что это очень важно с точки зрения продвижения польского профессионального образования и развития современных профессий будущего у нас в республике», — заявил министр образования.