Киев, , 18:58 — REGNUM Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук считает «реально возможной» двустороннюю встречу президента Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина.

Леонид Кравчук Скриншот видео пользователя YouTube @5 канал

Об этом он заявил на брифинге вечером 12 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Кравчука, Зеленскому стоит идти на переговоры с Путиным, чтобы прояснить позицию России по актуальным политическим вопросам.

«Я считаю, что, когда речь идет о таких вопросах, как война, жизнь и мир, жизнь и смерть… когда речь идет об Украине, суверенитете, территориальной целостности и независимости, нужно обязательно встречаться и договариваться. Во всяком случае, станет ясна позиция того, с кем ты встречаешься. Она будет обнародована, и любые манипуляции тогда отходят на задний план», — отметил бывший украинский президент.

В то же время Кравчук признал, что на Украине есть разные мнения по этому поводу, есть и такое — «мол, с Россией не о чем говорить», но лично он с такой оценкой не согласен.

По его словам, вопросы для обсуждения, а также формат встречи должны готовить министры иностранных дел и «специальные люди, которые всегда готовят встречи президентов».

«Если такая встреча будет подготовлена, и Путин согласится, и Зеленский с повесткой дня согласится, тогда встреча должна состояться», — добавил глава делегации Украины.

ИА REGNUM напоминает, что 9 марта президент Владимир Зеленский заявил, что готовится к переговорам с каждым лидером стран «нормандской четверки» отдельно, если общая встреча в ближайшее время не состоится.

«Я это сказал нашим западным партнерам: не будет встречи в нормандском формате — я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров нормандской четверки. Как говорится, если гора не идет к Магомету, то ничего страшного — я встречусь с каждым отдельно», — отметил президент Украины.

10 марта заместитель министра иностранных дел РоссииАндрей Руденко заявил, что встреча лидеров «нормандкой четвёрки» даже не прорабатывается, поскольку не выполнены все основные условия, необходимые для создания такой встречи на высшем уровне.