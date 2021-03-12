Ереван, , 18:51 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян вернулся к работе после прохождения медицинского обследования. Об этом сообщили 12 марта в пресс-службе главы государства.

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«Президент прошел обследование в медицинском центре. Оно завершилось, и он вернулся к обычному рабочему режиму», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Армен Саркисян проходит обследование в медицинском центре «Астхик» в связи с осложнениями, вызванными перенесённой коронавирусной инфекцией.

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