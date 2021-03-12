Анкара, , 18:47 — REGNUM Лёгкий авианосец турецких ВМС Anadolu может быть укомплектован дронами Bayraktar TB3 вместо палубных истребителей F-35, сообщают 12 марта турецкие СМИ со ссылкой на руководителей компании Baykar и главу Директората оборонной промышленности Турции.

Формирование авиакрыла лёгкого авианосца Anadolu столкнулось с целым рядом препятствий. Этот корабль водоизмещением около 27 тыс. тонн изначально строился как носитель истребителей пятого поколения F-35 морского базирования.

На данный момент из-за санкций США получение таких истребителей заблокировано. Кроме того, Турция не имеет возможностей обучать лётчиков боевой авиации, так как ранее это происходило в США.

По словам гендиректора турецкой компании Baykar, производящей дроны «Байрактар», в течение года может быть создан новый беспилотник, способный работать с борта авианосца.

По мнению, главы Директората оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, новая версия ударных беспилотников — Bayraktar TB3 — позволит укомплектовать авианосец Anadolu 50 такими дронами.

«При этом 10 беспилотников смогут действовать одновременно», — рассказал Демир.

Напомним, универсальный десантный авианесущий корабль (УДК) Anadolu может войти в состав ВМС Турции до конца 2021 года.

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