Троицк, Челябинская область, , 18:47 — REGNUM Глава Троицка Челябинской области Александр Виноградов стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в превышении полномочий, сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что в 2019 году он инициировал передачу объектов имущественного комплекса одного хозяйствующего субъекта другому предприятию. Это повлекло нарушение прав данного хозяйствующего субъекта.

Идёт расследование уголовного дела. Отметим, Виноградов возглавил город в 2014 году.