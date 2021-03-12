Донецк, , 18:46 — REGNUM Военнослужащий Народной милиции ДНР погиб сегодня, 12 марта, при обстреле территории республики украинскими боевиками, сообщили в донецком оборонном ведомстве.

Это произошло в ходе одной из огневых провокаций, которые осуществили ВСУ. Защитник республики получил ранения, несовместимые с жизнью.

В НМ ДНР добавили, что с начала суток территорию республики украинские боевики обстреляли пять раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли сегодня, 12 марта, районы сёл Коминтерново, Ленинское и Новоласпа в ДНР.

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