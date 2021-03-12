Москва, , 18:44 — REGNUM Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области на ближайшие дни из-за порывистого ветра, метели и гололедицы. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

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"Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.

Как уточняется, в период до 12:00 воскресенья, 14 марта, в столичном регионе ожидаются метели и гололедица, а также ветер порывами до 15−17 метров в секунду.

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