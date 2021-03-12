Вашингтон, , 18:47 — REGNUM В Германии и Новой Зеландии началось тестирование спутникового интернета Starlink, предоставляемого американской компанией Илона Маска SpaceX. Об этом 12 марта сообщает Rwinkle.

На данном этапе в двух странах запущено бета-тестирование, которое стало возможным после запуска последних 60 спутников Starlink.

Отметим, что предварительные заказы на спутниковый интернет компания Илона Маска начала принимать в начале февраля. У Starlink уже есть клиенты в США, Канаде, Франции и Великобритании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спутниковая система Starlink предназначена для обеспечения высокоскоростного интернета по всему миру, в первую очередь в малонаселённых местностях.