Оренбург, , 18:59 — REGNUM В Оренбурге 12 марта задержан бывший депутат горсовета, который является руководителем обанкротившейся строительной компании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Экс-депутату инкриминируют часть 2 статьи 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы свыше двух месяцев»). По данным надзорного ведомства, объем задержанной зарплаты составляет 1,9 млн рублей. Заработная плата не выплачивалась шести работникам в 2018—2019 годах.

«Сумма задержанной зарплаты в 1,9 млн рублей установлена в рамках прокурорской проверки со слов работников. В рамках уголовного дела, а также в суде сумма будет уточняться», — сказала старший помощник прокурора Оренбуржья Ольга Аникеева.

Стоит отметить, 10 марта под председательством прокурора Оренбурга состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения законности в сфере трудового законодательства. На нем речь шла о возможности применения к неплательщикам при наличии оснований задержания в качестве подозреваемого как меры эффективного воздействия.