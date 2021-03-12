Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, , 18:40 — REGNUM В департаменте строительства Ярославской области объяснили отмену аукциона по строительству школы в селе Вощажниково удорожанием самого проекта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу департамента.

Село Вощажниково Yarnews.net

Как ранее сообщало ИА REGNUM аукцион по определению подрядчика строительства учебного заведения в Борисоглебском районе Ярославской области был отменен заказчиком 2 марта.

«В настоящее время заказчик вносит в документацию корректировку в ценовой части. В связи с прогнозируемым уровнем инфляции и ростом цен на строительные материалы по всей стране, для увеличения суммы строительства школы заказчик был вынужден применить индекс дефлятор, рекомендованный Министерством экономического развития РФ. Таким образом, новая сумма контракта на строительно-монтажные работы будет увеличена на 40 миллионов рублей. Это позволит заказчику предоставить гарантию потенциальным подрядным организациям, участвующим в аукционе, произвести строительство объекта без существенных финансовых потерь. Это означает, что благодаря дополнительному финансированию у подрядчика не возникнет сложностей с закупкой строительных материалов», — сообщили в департаменте строительства Ярославской области.

В отмененном аукционе работы оценивались в 374 миллиона рублей, теперь школа на 240 мест будет стоить 414 миллионов. Срок сдачи объекта не изменится.

«Начало проведения новых конкурсных процедур будет осуществлено до конца марта 2021 года. Это никак не повлияет на сроки строительства общеобразовательной школы. Данный объект будет построен в изначально запланированные сроки — до конца 2022 года», — добавили в департаменте строительства.

Заказчиком работ является подведомственное учреждение депстроя — ГКУ «Единая служба заказчика».

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