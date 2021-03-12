Киев, , 18:42 — REGNUM Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук в ходе своего визита в СБУ повел себя как человек, против которого нет никаких доказательств, заявил 12 марта украинский политический эксперт Александр Зубченко, комментируя последние события в стране.

Политолог отмечает, что экс-президент Петр Порошенко «залег на дно» и сочинил предлог, чтобы не прийти на допрос по этому же делу в Службу безопасности.

«Перед последним мартовским заседанием Совбеза Порошенко вообще впал в истерику. Выпустил своих полоумных адвокатов, которые стали нагнетать истерию и плакать на тему, как власть устраивает политические репрессии и фабрикует уголовные дела в госбюро расследований против «патриота и человека» в лице Порошенко. Причем логика у него интересная: Зеленский якобы объявил санкции против Медведчука исключительно для того, чтобы нанести основной удар по «лучшему другу» Джо Байдена», — прокомментировал он.

Зубченко подчеркнул, что из аудиозаписи, на которой якобы звучат голоса Виктора Медведчука и Владислава Суркова, по которой и ведет расследование СБУ, следует, что Порошенко и на тот момент премьер-министр Арсений Яценюк в 2014 году закупали уголь в республиках Донбасса, а также электроэнергию из России.

«…Были вброшены записи разговоров, где звучат голоса, похожие на одного из лидеров «Оппозиционной платформы» и помощника российского президента Суркова. Но самое главное, из записи следует, что Петр Алексеевич, а с ним и Арсений Петрович Яценюк, который в 2014 году был премьером, предстают в качестве «пособника агрессора», которые и уголь в Донбассе на миллиарды закупали, и электроэнергию импортировали из РФ, согласившись на российские условия, чтобы Украина давала электричество в Крым», — отметил публицист.

Также Зубченко обратил внимание, как по-разному повели себя экс-президент Петр Порошенко и глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук в истории с вызовом на допрос в СБУ.

«Виктор Медведчук без истерик, спокойно пришел на допрос в спецслужбу и ответил на все вопросы следователя. И этим дал железобетонный повод своим сторонникам говорить, что у власти нет в отношении него никаких улик, что глава политсовета ОПЗЖ ведет себя достойно, ни от кого не прячется, а на все вопросы следователя дает открытые и четкие ответы», — отметил специалист.

По мнению Зубченко, такое поведение Медведчука выбило аргументы из рук оппонентов, потому что он повел себя как человек, который не скрывается, потому что ни в чем не виновен.

«Да и у оппонентов такой ход выбил аргументы из рук, потому что СБУ, как видим, его ответы устраивают. И ведет он себя как человек, который не прячется, потому что ни в чем не виноват… А вот Петр Алексеевич на контрасте сразу же залег на дно. У него мгновенно образовалась куча «неотложных дел», ссылаясь на которые он в СБУ не пришел. Такое поведение дискредитирует образ «патриота», особенно на фоне Виктора Медведчука», — заключил политический публицист Александр Зубченко.

ИА REGNUM напоминает, что 9 марта стало известно, что служба безопасности Украины допросила народного депутата Виктора Медведчука по фактам, содержащимся в недавно опубликованных в СМИ разговорах якобы Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова. При этом в спецслужбе заявили, что президент Украины Петр Порошенко вызывался на допрос по этому же поводу дважды, но под разными предлогами не явился. После этого адвокат Игорь Головань, который представляет интересы Порошенко, потребовал от СБУ опровергнуть информацию о вызове бывшего президента на допрос в спецслужбу, назвав её «вбросом и дезинформацией».