Москва, , 18:38 — REGNUM Завершается первый этап масштабной программы Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» по подготовке общественных и партийных наблюдателей, которым предстоит обеспечить контроль за предстоящими в этом году парламентскими выборами. На следующей неделе пройдут обучающие семинары в Смоленской и Оренбургской областях, Республике Карелия и Приморском крае. Таким образом, завершится цикл из 56 семинаров для преподавателей и начнется второй этап программы — когда выпускники семинаров приступят к обучению наблюдателей на местах.

К участию в программе были приглашены представители всех политических партий. Большинство партий, включая представленные в парламенте «Единую Россию», ЛДПР и «Справедливую Россию» приняли решение направить своих представителей для обучения. Представители КПРФ, как и партии «Яблоко», от участия в проекте пока воздерживаются.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов убежден, чтов России созданы все необходимые условия для максимальной открытости и прозрачности выборов. В частности, юридически закреплён статус «общественного наблюдателя». Эксперт напомнил, что наблюдение за общероссийским голосованием по внесению поправок в Конституцию осуществляли 526 тысяч человек, включая, в том числе, общественных наблюдателей. «Это колоссальная цифра», — заметил он.

Говоря о предстоящих парламентских выборах, В. Шаповалов отметил важность качественной подготовки как можно большего числа наблюдателей. «Важно не только получить необходимое количество общественных наблюдателей на участках, главное — обеспечить качество их работы», — сказал он.

Владимир Шаповалов обратил внимание на то, что разработанная Ассоциацией НОМ программа обучения наблюдателей «учитывает все необходимые нюансы» и основана на большом опыте, накопленном Ассоциацией. Он также отметил, что Ассоциация НОМ и Общественная палата РФ, выступающая в роли координатора программы, приглашают к сотрудничеству представителей всех политических партий и общественных организаций, а также гражданских активистов.

Эксперт напомнил, что предложения о сотрудничестве были направлены всем политическим партиям, в том числе воздержавшимся от участия в программе КПРФ и «Яблоко». Он назвал «необоснованными» утверждения о якобы имеющей место политической ангажированности программы. С такими утверждениями, считаем Владимир Шаповалов, чаще всего силы «не уверенные в том, что смогут мобилизовать достаточное количество волонтёров и активистов для наблюдения на выборах», и поэтому стремящиеся дискредитировать институт общественного наблюдения.

«Никаких ограничений в этом смысле нет, сторонники и члены любых партий могут принять участие в обучении», — заявил Владимир Шаповалов, отметив также, что получение статуса наблюдателя не связано с прохождением обучения.

Напомним, что масштабная программа по обучению наблюдателей была разработана Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) совместно с Координационным советом по общественному контролю за голосованием при ОП РФ. По этой программе в регионах проводятся образовательные мероприятия по подготовке организаторов обучения и наблюдателей в субъектах РФ. За два месяца с февраля по март должно пройти 56 семинаров для преподавателей, которые затем будут обучать наблюдателей по всей стране. Учеба займет полгода.

К сентябрю 2021 года предполагается подготовить более 100 тысяч независимых наблюдателей, которые будут следить за чистотой и законностью выборов в Госдуму по всей стране. Своих представителей для обучения по данной программе направили 15 политических партий, в том числе: «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Гражданская платформа», КПСС, «Зеленая Альтернатива», «Партия РОСТА», «Партия за справедливость!», «Демократическая партия России», «Гражданская сила», «Родина», «Коммунисты России», «За правду».