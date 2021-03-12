Гаага, Нидерланды, , 18:35 — REGNUM 11 марта судьи Международного уголовного суда в Гааге избрали нового главу на 2021−2024 годы. Им стал польский судья Петр Хофманский. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

«Для меня большая честь быть новым главой Международного уголовного суда. Мне особенно приятно, что я первый председатель авторитетного международного института из Восточной Европы», — прокомментировал Хофманский свое избрание журналистам.

Хофманский родился в 1956 году в Познани. В 1978 году окончил юридический факультет Университета Николая Коперника. В 1981 году получил докторскую степень по философии, а в 1990 году докторскую степень по праву.

С 1990 года по 2002 год он был профессором уголовного права Белостокского университета, преподавал уголовное и уголовно-процессуальное право. С 2003 года руководил кафедрой уголовного процесса в Ягеллонском университете. Научную и преподавательскую деятельность совмещал с работой судьей в Верховном суде Польши (1996—2015 гг.).