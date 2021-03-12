Гаага, Нидерланды, 12 марта, 2021, 18:35 — ИА Регнум. 11 марта судьи Международного уголовного суда в Гааге избрали нового главу на 2021−2024 годы. Им стал польский судья Петр Хофманский. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гаага

«Для меня большая честь быть новым главой Международного уголовного суда. Мне особенно приятно, что я первый председатель авторитетного международного института из Восточной Европы», — прокомментировал Хофманский свое избрание журналистам.

Хофманский родился в 1956 году в Познани. В 1978 году окончил юридический факультет Университета Николая Коперника. В 1981 году получил докторскую степень по философии, а в 1990 году — докторскую степень по праву.

С 1990 года по 2002 год он был профессором уголовного права Белостокского университета, преподавал уголовное и уголовно-процессуальное право. С 2003 года руководил кафедрой уголовного процесса в Ягеллонском университете. Научную и преподавательскую деятельность совмещал с работой судьей в Верховном суде Польши (1996—2015 гг.).